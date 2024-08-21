Fenerbahçe, genç yeteneği Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, genç yeteneği Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda İbrahim Akgün\'ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ün transferini resmen duyurdu. Arda, 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderilecek.

21.08.2024 11:40
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Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde 2 hafta önce Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ün imzasını resmen duyurdu. U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Arda, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği öğrenilmişti. Fenerbahçe, daha önce Gençlerbirliği altyapısında keşfettiği Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satmıştı

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ü ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

SEZON AÇILIŞI BURSASPOR'LA

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, sezon açılışını 1'inci Grup'taki güçlü takımlardan Bursaspor'la yapacak. Sezona gruplarında şampiyonluk parolasıyla hazırlanan iki ekip, haftaya 29 Ağustos Perşembe günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla rakip olacak. Yeni transferlerin sahne alacağı açılış maçı saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: DHA

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