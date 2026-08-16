Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne 2-1 Yenildi
Fenerbahçe, Süper Lig açılışında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak sezona puansız başladı.
(ANKARA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği karşılaşmadan puansız ayrıldı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, 13. dakikada Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Gençlerbirliği, 37. dakikada savunma hatasını değerlendiren Tongya ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Başkent temsilcisi, 56. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahadan 3 puanla ayrıldı.
Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği sezona galibiyetle başlarken, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ilk haftayı puansız kapattı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Göztepe deplasmanına çıkacak.
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