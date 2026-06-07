FENERBAHÇE Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arasında gerçekleştiriliyor. Oy kullanmak için alana gelen eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Aydınlar, "Hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Genel Kurulu Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?