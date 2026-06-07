Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ünlüler Oy Kullandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ünlüler Oy Kullandı

Fenerbahçe Genel Kurulu\'nda Ünlüler Oy Kullandı
07.06.2026 17:28
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ünlü isimler ve eski sporcular oy kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eski sporcuların yanı sıra ünlü isimler de oy kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda ikinci günde oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğinde yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisine kurulan platform altındaki sandıklarda oylarını kullandı.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, İsmail Kartal, Bülent Uygun, Turhan Sofuoğlu, Volkan Demirel, Kemal Aslan ile eski basketbolcu ve Eski TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eski yönetici Abdullah Kiğılı, dizi ve sinema oyuncularının yanı sıra birçok ünlü sima da oy kullanmak için kongre alanına geldi.

Oy kullanmak için stadyuma gelen sarı-lacivertli kongre üyeleriyle birlikte minik taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ünlüler Oy Kullandı - Son Dakika

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