Fenerbahçe Genel Sekreteri, Galatasaray taraftarının yaşadığı olayı Fenerbahçe ile bağdaştıranlara karşı hukuki mücadele edecek

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray taraftarının ve kızının yaşadığı olayı Fenerbahçe ile bağdaştıranlarla hukuk karşısında mücadele edeceklerini belirterek, "Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz" dedi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bir Galatasaray taraftarının ve kızının yaşadığı olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Dünden itibaren Galatasaraylı bir taraftarın ve kızının yaşadığı bir olayın haberlerini takip ediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz, geçmiş olsun diyoruz. Ancak bu konuyu Fenerbahçe ile bağdaştıran mesnetsizliğe ve tüm yazılanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz" diye konuştu. - İSTANBUL
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Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı. 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde, BAYK'ın kurucu üyelerinden Erol Taşbaşlı anıldı. Yarışlar, farklı rotalarda yapıldı ve rüzgarın hızının artmasıyla zorlu anlar yaşandı. Yarışlar, ikinci gün tamamlanacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının ardından bireysel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi. Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci oldu.
Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nın ilk gününde Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 14 madalya elde etti. Milli sporcular, 24 ekiple 17 farklı yarışta mücadele etti ve birçok kategoride finale yükselmeyi başardı. Yarışların ikinci gününde ise milli kürek takımı, 13 ekiple mücadele ederek finale yükselmek için mücadele edecek.
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