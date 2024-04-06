Fenerbahçe Genel Sekreteri, Galatasaray taraftarının yaşadığı olayı Fenerbahçe ile bağdaştıranlara karşı hukuki mücadele edecek

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray taraftarının ve kızının yaşadığı olayı Fenerbahçe ile bağdaştıranlarla hukuk karşısında mücadele edeceklerini belirterek, "Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bir Galatasaray taraftarının ve kızının yaşadığı olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Dünden itibaren Galatasaraylı bir taraftarın ve kızının yaşadığı bir olayın haberlerini takip ediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz, geçmiş olsun diyoruz. Ancak bu konuyu Fenerbahçe ile bağdaştıran mesnetsizliğe ve tüm yazılanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz" diye konuştu. - İSTANBUL