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Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

09.02.2022 17:14
Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde GZT Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde GZT Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise pas idmanları ve dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın tedavileri devam ederken, Altay Bayındır takımla çalıştı.

Mesut Özil ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaparak günü noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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