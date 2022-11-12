Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Normal bir oyuncu değil, çok farklı bir yere gidiyor - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Normal bir oyuncu değil, çok farklı bir yere gidiyor

12.11.2022 18:30

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Ferdi Kadıoğlu'nun sergilediği performanstan çok etkilendiğini ifade ederek, "Ferdi Kadıoğlu, normal bir oyuncu değil. Fizik olarak da gelişim olarak da... Çok farklı bir yere gidiyor Ferdi." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası arası öncesi Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Ülker Stadı'nda Giresunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile biten mücadelenin ilk yarısını Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"ÇOK FARKLI BİR YERE GİDİYOR FERDİ"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansından övgüyle bahseden Dilmen, "Ferdi Kadıoğlu, normal bir oyuncu değil. Fizik olarak da gelişim olarak da... Çok farklı bir yere gidiyor Ferdi." ifadelerini kullandı.

"FERDİ'Yİ KESİNLİKLE OYUNDAN ALACAK"

Jorge Jesus'un muhtemel hamlelerine ilişkin konuşan Dilmen, "Jesus'un belli bir noktadan sonra Ferdi'yi kesinlikle oyundan alacağını düşünüyorum. Sınırda çünkü ve bir sonraki maç Trabzonspor ile. Marcao ayrıldıktan sonra en çok faul yapılan savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'dur herhalde." dedi.

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Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Normal bir oyuncu değil, çok farklı bir yere gidiyor - Son Dakika


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