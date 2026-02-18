Fenerbahçe, Girona'yı Devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Girona'yı Devirdi

Fenerbahçe, Girona\'yı Devirdi
18.02.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında Girona'yı 87-69 yenerek 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague Yarı Final Play-In ilk maçında sahasında İspanyol ekibi Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sonia Teixeira, Josip Jurcevic, Sinisa Prpa

Fenerbahçe: Gabby Williams 10, Emma Meesseman 16, Julie Allemand 5, Kayla McBride 18, Iliana Rupert 20, Sevgi Uzun 4, Nikolina Milic 14, Olcay Çakır Turgut, Tuana Ayşegül Vural

Başantrenör: Miguel Mendez

Girona: Juste Jocyte 13, Laura Quevedo 3, Mariam Coulibaly 10, Chloe Louise Bibby 12, Klara Lundquist 6, Arica Carter 12, Carolina Guerrero Alcantara 8, Ainhoa Lopez Rodriguez 3, Lola Pendande 2

Başantrenör: Eric Suris

1. Periyot: 19-14

Devre: 37-35

3. Periyot: 67-55 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Girona'yı Devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:11:11. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Girona'yı Devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.