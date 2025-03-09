Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Derneğin Kadıköy'deki binasında gerçekleştirilen organizasyona, başkan Emrah Tünay ve yetkililerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensupları katıldı.

Burada açıklamada bulunan Tünay, davete katılanlara teşekkür etti.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleriyle dün bir araya gelmişti.