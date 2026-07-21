UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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