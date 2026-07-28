Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Tur İçin Deplasmanda - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Tur İçin Deplasmanda

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Tur İçin Deplasmanda
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile yarın 21.00'de oynayacağı rövanş maçında galip gelerek tur atlamak istiyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak. İlk müsabakayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da istediği sonucu alıp tur atlamak istiyor. Kanarya, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Avrupa kupalarında 302. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 302. kez mücadele edecek. Geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik ve 117 de mağlup aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 410 kez havalandıran Kanarya, 423 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 44. karşılaşma

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

Rakip Hearts veya Sturm Graz olacak

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi eleyerek turu geçmesi halinde İskoçya ekibi Hearts veya Avusturya temsilcisi Sturm Graz'dan biriyle eşleşecek. İki takım arasındaki ilk müsabakayı Sturm Graz evinde 4-0 kazandı. İskoçya'da oynanacak rövanş müsabakası ise bu akşam TSİ 21.45'de başlayacak.

Avrupa kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar Nathan Ake, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Mason Greenwood, Sidiki Cherif."

Lothar D'hondt düdük çalacak

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e, AVAR'da Simon Bourdeaud eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Tur İçin Deplasmanda - Son Dakika

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