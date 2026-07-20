Fenerbahçe Gornik Zabrze Maçına Hazır

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmail Yüksek yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise dayanıklılık ve pas çalışıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 21.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek.