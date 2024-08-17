Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında sürpriz bir kadro ile sahaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında sürpriz bir kadro ile sahaya çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun sürpriz bir kadro tercihiyle sahaya çıktı. Maçta forvet hattını ikileyen Mourinho, defansta ise Becao'ya şans verdi. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fred ve transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ise yedek kulübesinde başladı.

17.08.2024 22:09
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Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho sürpriz bir ilk 11 sahaya sürdü. Portekizli çalıştırıcı, forvet hattını bu maçta ikiledi. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ve Faslı forvet En Nesyri aynı anda sahaya süren Mourinho, defansta ise Becao'ya şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçta forma giyemeyen Brezilyalı orta saha Fred ile İngiltere Premier Ligi ekibi Brigton'a transferi gündemde olan ve tedavisi süren sol bek Ferdi Kadıoğlu ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Cezalı orta saha oyuncusu Mert Hakan ise İzmir'e getirilmedi.

Ev sahibi Göztepe'de dün transferi açıklanan Brezilyalı golcü Juan Silva müsabakaya yedek başlarken, yine geçen hafta içinde kadroya dahil edilen Kamerunlu stoper Malcom Bokele de kadroda kendisine yer buldu. Göztepe'nin yeni transferlerinden Japon orta saha Kuyru Matsuki ise sakatlığından dolayı bu müsabakada forma giyemedi.

Süper Lig'e 2 sezon aradan sonra dönen Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaz başında 16 bin kombine bilete adeta hücum eden sarı-kırmızılı futbolseverler, satışa çıkan maç biletlerinin de tamamını tüketip kapalı gişe yaptı. Göztepeli futbolseverler seremoni öncesi kale arkasında koreografi şov yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Fenerbahçe takımı sahaya, orman yangınlarının sürdüğü İzmir için 'Geçmiş olsun güzel İzmir' pankartıyla sahaya çıktı.

Kaynak: DHA

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