Fenerbahçe - Göztepe: İlk Yarıda Göztepe Önde - Son Dakika
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Fenerbahçe - Göztepe: İlk Yarıda Göztepe Önde

Fenerbahçe - Göztepe: İlk Yarıda Göztepe Önde

Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye 1-0 mağlup duruma düştü. Gol Juan'dan geldi.

26.01.2025 20:10
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol tarafta topla buluşan Miroshi pasını ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında kale önünde topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Amrabat'ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Dennis sağ taraftan çizgiye inerek pasını ceza sahası sol çaprazına aktardı. Bu noktada topla buluşan Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Oğuz Aydın'dan döndü.

37. dakikada kaleci Lis'in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic'e aktardı. Tijanic'in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+7. dakikada Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin

Teknik Sorumlı: Salvatore Foti

Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Djalma da Silva, Romulo, Juan da Silva

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Emerson Correira, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Juan da Silva (dk. 25) (Göztepe)

Sarı kartlar: Salvatore Foti (Teknik Sorumlu), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Novatus Miroshi (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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