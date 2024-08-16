Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.