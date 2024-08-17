Fenerbahçe, Göztepe\'yi 2-0 Yendi

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Göztepe: Arda Özçimen, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva, Doğan Erdoğan, Solet, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko
Goller: Dk. 45+3 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 45+7 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 üstün bitirdi.
Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.
18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.
44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
İlk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.
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