Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen üstlendi.

Maç orta alan mücadelesi şeklinde başlarken, Göztepe 15'inci dakikada Tjanic ile bulduğu net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Kale önünde topla buluşan Tijanic, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. 25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası yayındaki Romulo'nun kafayla indirdiği topla penaltı noktasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.Fenerbahçe, 45+7'nci dakikada gole yaklaştı. Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46'ncı dakikada Maximin'in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekerek arka direkteki En Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 53'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasındaki En Nesyri iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Lis'in çelmek istediği top sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 55'inci dakikada Fenerbahçe, 3'üncü golü buldu. Merkezdeki Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz Aydın'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan direkt olarak kaleye gönderdiği top fileleri havalandırdı: 3-1.Göztepe, 82'nci dakikada farkı 1'e indirdi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Romulo, kale önüne çevirdi. Miroshi, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu: 3-2. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, 3-2'lik skorla galip geldi.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti. Bu mücadelede takımın başında yardımcı antrenör Salvatore Foti yer aldı.

YENİ TRANSFER DIEGO CARLOS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda yer aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki stoper, 88'inci dakikada Youssef En Nesyri'nin yerine oyunda dahil oldu.

BOLU'DA YAŞANAN FELAKET UNUTULMADI

Bolu'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. Fenerbahçeli futbolcular, "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun" pankartlarıyla sahaya çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde felakette hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.