Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, de Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)
Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15
Süre: 148 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Göztepe'yi Deplasmanda Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?