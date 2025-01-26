Fenerbahçe Göztepe'yi Yendi

Spor

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Göztepe'nin gollerine 1. dakikada Juan ve 82. dakikada Novutus Miroshi imza attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 46 ve 53. dakikada Youssef En Nesyri, 55. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.