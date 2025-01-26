Fenerbahçe, Göztepe'yi Zorlu Maçta 3-2 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe'yi Zorlu Maçta 3-2 Geçti

Fenerbahçe, Göztepe\'yi Zorlu Maçta 3-2 Geçti

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe karşısında sergilenen mücadelenin ardından ikinci yarıda takımın gösterdiği reaksiyonla galibiyeti elde ettiklerini açıkladı. Foti, taraftarların da galibiyette büyük rol oynadığını vurguladı.

26.01.2025 22:31  Güncelleme: 23:22
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FENERBAHÇE Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, "Zorlu bir maç oldu. Rakibimizin adam adama şiddetli bir oyun sergilediğini biliyorduk. Bu sezon iyi bir iş çıkartıyorlar. Takım ikinci yarıda verdiği reaksiyonla maçı kazanmayı bildi. İkinci yarıda takımın sergilemiş olduğu istek, tutum bize galibiyeti getirdi" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho cezalı olduğu için maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Salvatore Foti yer aldı. İkinci yarıda verilen reaksiyonun maçı kazandırdığını söyleyen Salvatore Foti, "Zorlu bir maç oldu. Rakibimizin adam adama şiddetli bir oyun sergilediğini biliyorduk. Bu sezon iyi bir iş çıkartıyorlar. Teknik direktörlerini de tebrik ediyorum. İyi bir şekilde hazırlanmışlar. Takım ikinci yarıda verdiği reaksiyonla maçı kazanmayı bildi. İkinci yarıda takımın sergilemiş olduğu istek, tutum bize galibiyeti getirdi" sözlerini kullandı.

Salvatore Foti sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Devre arası bunun için var. İyi yapamadığımız şeyleri takıma anlatmak için. Hocamız da bağlantı yoluyla takımla konuşma fırsatı buldu. Takımın ruh göstermesi ve ikili mücadelelerde daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Bu maça hazırlanmak için az zamanımız vardı. Bu sabah yarım diyebileceğimiz bir antrenman yaptık. Çok hazırlanacak vaktimiz yoktu. Göztepe sıkıntı yaratabilen, zorluklar çıkarabilen bir takım. 3 günde bir maç yaptığınız zaman hazırlıklar kolay olmuyor. İkinci yarının başında göstermiş olduğumuz reaksiyon 3 puanı almak için yetti"

'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HER ŞEY ORTADA'

Şampiyonluk yolunda her şeyin ortada olduğunu aktaran Foti, "Taraftarlarımız harika bir atmosfer yarattılar. Takım için itici güç oldular. Onlara teşekkür ediyoruz. Bugün galip gelmemizde bize yardımcı oldular. Bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Samsun ve Göztepe deplasmanlarında puan kaybetmiştik. O maçlarda hakem etkisi de vardı. Biz savaşmaya devam ediyoruz. Artık hata yapmadan yolumuza güçlü şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza bu sinyali vermemiz gerekiyordu. Şampiyonluk yolunda her şey ortada" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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