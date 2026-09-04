Fenerbahçe, Guendouzi'ye 4, Greenwood'a 1 maçlık UEFA cezasına itiraz edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Guendouzi'ye 4, Greenwood'a 1 maçlık UEFA cezasına itiraz edecek

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UEFA, Lyon maçındaki olaylar nedeniyle Guendouzi'ye 2'si ertelenmiş 4 maç, Greenwood'a ise 1 maç ertelenmiş ceza verdi. Fenerbahçe, kararlara itiraz ederek UEFA Tahkim Kurulu'na başvuru sürecini başlatacağını açıkladı.

FENERBAHÇE Kulübü, UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verdiği cezalara itiraz edeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, Lyon takımıyla oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sonucunda; Kulübümüze ve futbolcularımız Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood'a yönelik almış olduğu kararları tarafımıza bildirmiştir.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen disiplin yargılaması süreci sonucunda; UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, Madde 15(1)(a)(iv) kapsamında futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret, Madde 15(1)(a)(vi) kapsamında seyircileri provoke etme gerekçesiyle sevk edilen futbolcumuz Matteo Guendouzi'ye 2'si kesin 2'si 1 yıl süreyle ertelenmiş 4 maç ceza vermiştir.

UEFA Disiplin Talimatı Madde 11(2)(b) kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen futbolcumuz Mason Greenwood ise 1 maç men cezası almış olup, söz konusu ceza 1 yıl süreyle ertelenmiştir.

Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Guendouzi'ye 4, Greenwood'a 1 maçlık UEFA cezasına itiraz edecek - Son Dakika

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