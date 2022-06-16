Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika

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