Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

16.06.2022 20:01
Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

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Kaynak: İHA

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