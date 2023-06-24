Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi

24.06.2023 18:28

Fenerbahçe, Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Henrique ile Brezilya ve Meksika'dan bazı ekipler ilgileniyor. Fenerbahçe, geçen sezon Flamengo'dan kiraladığı Brezilyalı stoperin 1.4 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor. Brezilyalı stoperin menajeri, oyuncusuya yeni sezon için kulüp arıyor. Henrique ile ülkesi Brezilya'dan bazı ekipler ve Meksika'dan Cruz Azul ilgileniyor.

Fenerbahçe, Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Henrique ile Brezilya ve Meksika'dan bazı ekipler ilgileniyor.

BONSERVİSİ ALINDI

Fenerbahçe, geçen sezon Flamengo'dan kiraladığı Brezilyalı stoperin 1.4 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor.

MENAJERİ KULÜP ARIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı stoperin menajeri, oyuncusuya yeni sezon için kulüp arıyor. Henrique ile ülkesi Brezilya'dan bazı ekipler ve Meksika'dan Cruz Azul ilgileniyor

Kapıyı gösterdiler! Fenerbahçe, Gustavo Henrique'den kulüp bulmasını istedi
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Gustavo Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi - Son Dakika
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