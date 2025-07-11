Fenerbahçe, Halit Kurtuluş'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.
TLF Altekma, Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve ON Hotels Alanya Belediyespor formalarını terleten genç oyuncu, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası şampiyonlukları elde etti.
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