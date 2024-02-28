Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenmanlara başladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenmanlara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı. Dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.

28.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:55
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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