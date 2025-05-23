Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL