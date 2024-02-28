Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı öncesi antrenmanlara başladı. İdmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maçlar yaptı. İlk 11'de başlayanlar ise yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

28.02.2024 16:12
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Trendyol Süper Lig 28. hafta maçında 2 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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