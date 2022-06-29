Sezonun sona ermesinin ardından milli takımlarının kamplarına giden Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miha Zajc ile tedavisi sona eren Kim Min Jae ilk kez sezon öncesi oynanan bir hazırlık maçında görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, hazırlık maçında AL Shamal'ı 4-2 yendi - Son Dakika

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