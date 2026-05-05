Fenerbahçe Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 33. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından oyuncular pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL