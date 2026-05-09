Fenerbahçe İkinci, Galatasaray Şampiyon!

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi, Fenerbahçe'nin de Konya'da kazanması sonrası ligi ikinci bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Fred'in 2, Archie Brown'un da 1 golüyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Ligde tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanırken, alınan sonuçlar sonrası ilk 4 sıradaki takımların yeri kesinleşti. Galatasaray, evinde Antalyaspor'u mağlup ederek 77 puanla şampiyonluğunu garantilerken, Fenerbahçe 73 puana yükseldi. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek 69 puana çıktı.

Kanarya, son yıllarda elde ettiği sıralamayı bu sezon da yaşadı. Sarı-lacivertliler bugün alınan sonuçlarla birlikte 2025-2026 sezonunu üst üste 5. kez ikinci tamamlamış olacak.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL