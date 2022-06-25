Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett

25.06.2022 19:52

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 yendi. Mücadelede, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Lincoln Henrique yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisler'inde Tirana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu

FENERBAHÇE'DEN FARLI TARİFE

Tirana karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin asistinde 9. dakikada Mergim Berisha ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken sarı-lacivertlilerde yine Lincoln'ün asistinde 53. dakikada Novak topu ağlara gönderen isim oldu. 84. dakikada Pelkas ve 88. dakikada Samatta ile farka koşan Fenerbahçe mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe farka koştu! Yeni transfer hazırlık maçına damga vurdu
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı

Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett - Son Dakika


Son Dakika
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 20:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement