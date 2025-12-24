Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
24.12.2025 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile adı anılan Anthony Musaba'ya ateş püskürdü. Alman çalıştırıcı, Musaba'nın tavrını saygısızca bulduğunu söylerken; ''Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanırken; oyuncuya teknik direktörü ateş püskürdü.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Genç oyuncu takım antrenmanına katılmazken, Samsunspor'un Eyüpspor ile oynadığı maçın da kadrosunda yer almadı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, A Spor'a yaptığı açıklamada Musaba'nın tavrını saygısızca bulduğunu söyledi.

"PERFORMANSINI BİLEREK DÜŞÜK TUTTU"

"Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek" diyen Alman çalıştırıcı, "Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRİYOR

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Musaba'nın, Fenerbahçe ile el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.

Samsunspor, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Ya arkadaş ne yapsın adam gitmek istiyor zirlami tutacaksınız kulübü istemeyen gidebilir bu kadar basit.Yazmişsinda 6 milyon diye daha ne olsun 15 180 Yanıtla
    Mehmet Ali Mehmet Ali:
    transfer sezonu açılmadı! sözleşmeli futbolcu! bikaç haftadır bilerek yapar gibi çok kötü oynuyor, hocası da oyundan çıkartıyordu. antrenmanlara da katılmak istememiş. profesyonellik, etik değerler vardır bu hayatta bilir misin? ben Trabzonlu olarak hatırlatmış olayım sana 91 7
    Sergen Sergen:
    transfer dönemi açılmadan oyuncu ayartma söz konusu. adil yorum yapmayı dene de ciddiye alalım 44 5
  • KaraKartal KaraKartal:
    kendine yakışanı yapmış, kendine yakışan yere gidiyor. şimdi antrenmanlarında bol bol yere atlayıp frikik penaltı alma, nasıl oluyorsa VAR bile görmeden kavala basıp itip çekerek rakibi durdurma çalışmalarına başlar 140 12 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    fenerbahçe sever karaktersiz topcuları aha dayının biri halen hapisde 89 10 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    herkes büyük takımda oynamak ister seneye istersen sen de yardımcı antrenör olarak gelebilirsin. 3 30 Yanıtla
  • Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk:
    lig devam ederken niye ayarttınız adamı? tam fenerlik iş. herkese camur atar ama esas kendi yapar. algıcılar sizi. ne yaparsanız yapın Cerny'nin adaletinden ve gol sevinci bakışlarından kaçamazsınız ;) 23 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:44:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.