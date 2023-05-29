Fenerbahçe ile adı anılan Livakovic, oyundan çıkarken yaptıklarıyla kendini ele verdi! İmza çok yakın - Son Dakika
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Fenerbahçe ile adı anılan Livakovic, oyundan çıkarken yaptıklarıyla kendini ele verdi! İmza çok yakın

Fenerbahçe ile adı anılan Livakovic, oyundan çıkarken yaptıklarıyla kendini ele verdi! İmza çok yakın

29.05.2023 11:35

Adı Fenerbahçe ile anılan Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic, HNK Gorica maçında oyundan çıkarken tribünleri uzun uzun alkışladı ve selamladı. Hırvat eldivenin bu hareketi taraftarlarla vedalaştığı şeklinde yorumlanırken, Fenerbahçe'ye imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic kaleye en güçlü adaylardan. Deneyimli eldivenin oynadığı son maçta sahadan çıkarken verdiği görüntü gündem oldu.

TRİBÜNLERİ UZUN UZUN ALKIŞLADI

Dinamo Zagreb'in HNK Gorica'yı 4-1 mağlup ettiği maçta, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan kaleci Dominik Livakovic, 82. dakikada oyundan alındı. Hırvat eldivenin oyundan çıkarken uzun uzun tribünleri alkışlaması çok konuşuldu.

"HENÜZ HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMA SAĞLAMADIM"

Fenerbahçe taraftarları, Livakovic'in Dinamo Zagreb ile vedalaştığı yorumlarında bulundu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Livakovic ise, "Zagreb taraftarlarını selamlayarak oyundan çıktım. Dinamo Zagreb ile görüşmeye devam edeceğim. Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadım." ifadelerini kullandı.

Livakovic'in oyundan çıkma anı:

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Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile adı anılan Livakovic, oyundan çıkarken yaptıklarıyla kendini ele verdi! İmza çok yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile adı anılan Livakovic, oyundan çıkarken yaptıklarıyla kendini ele verdi! İmza çok yakın - Son Dakika
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