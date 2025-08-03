Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor

Adı uzun süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün 26. yaşına giren Faslı yıldızın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belli oldu.

DOĞUM GÜNÜNDE SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brahim Diaz, bugün Real Madrid ile yeni bir sözleşmeye imza atacak. Yeni kontrat konusunda İspanyol devi ile yıldız oyuncu arasında tüm anlaşmaların tamamlandığı ifade edildi. Diaz'ın gelen birçok teklife rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih ettiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 56 maça çıkma başarısı gösteren Diaz, bu maçlarda 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.