Fenerbahçe ile anılan Zehra Güneş Vakıfbank'ta kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe ile anılan Zehra Güneş Vakıfbank'ta kaldı

Geniş Video İzle

Vakıfbank, Fenerbahçe ile anılan Zehra Güneş'in sözleşmesini yenilediğini duyurdu. Bu sezon takım kaptanlığına getirilen Zehra Güneş, Vakıfbank formasıyla sayısız başarıya imza attı. Uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

26.02.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank Spor Kulübü, kaptan Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerini uzattı. Bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, sarı siyahlı formayla sayısız başarıya imza attı.

Uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan VakıfBank kaptanı, bunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

AYÇA VE SILA İLE DE SÖZLEŞME UZATILDI

VakıfBank altyapısına 2009'da transfer olan Ayça Aykaç Altıntaş, 2014-2015 sezonu başında VakıfBank A Takımı'na yükseldi. Başarılı libero, sarı siyahlı formayla 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sıla Çalışkan, voleybola başladığı VakıfBank'ın ardından farklı takımların formasını giydi. Sarı siyahlıların sözleşmesini uzattığı başarılı pasör, 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank'a geri döndü.

Fenerbahçe ile anılan Zehra Güneş Vakıfbank\'ta kaldı

Vakıflar Bankası, Zehra Güneş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anılan Zehra Güneş Vakıfbank'ta kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    doğru yolu buldun yine başarılar kardeşim 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşa geri dön zehra sen Beşiktaşlısın 1 2 Yanıtla
  • Casper:
    güzel domalir ferhat gibi ha haaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anılan Zehra Güneş Vakıfbank'ta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.