Fenerbahçe ile anılıyordu! Brighton\'dan Ferdi Kadıoğlu için açıklama

Premier Lig'de Chelsea'ye 4-3 mağlup oldukları mücadele sonrasında basın toplantısında konuşan Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, takımdaki performansı ve adı transfer söylentileriyle anılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

''FERDİ BRIGHTON İLE NEYE SAHİP OLDUĞUNU BİLİYOR''

İsmi Fenerbahçe ile sık sık anılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili transfer iddialarına yönelik soruya yanıt veren genç çalıştırıcı, ''Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum. Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda; ki Brighton iyi oyuncular transfer etmesiyle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinir, oyuncuların başarısı ve elde ettiği sonuçlarla birleşince ilgi çekmeniz son derece normal. Bu yüzden son derece rahatım. Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor.'' dedi.

''TAKIMIM BÜYÜK KARAKTER SERGİLEDİ''

Karşılaşmayı da değerlendiren Alman teknik adam, 3-0 geriye düşmelerine rağmen skoru 3-2'ye getirmelerinin ve gösterilen mücadelenin değerli olduğunu belirterek, ''Takımım büyük karakter sergiledi. Her geçen hafta daha iyi olacağız.'' şeklinde konuştu.