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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 59. maça çıkıyor - Son Dakika

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 59. maça çıkıyor

18.12.2021 09:12
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 59. maça çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sahasında Fenerbahçe 83, Beşiktaş 76 kez gol sevinci yaşadı.

Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 40 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 57 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 50 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 59. maça çıkıyor - Son Dakika Spor


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