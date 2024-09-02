Fenerbahçe ve Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa Finalinde - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa Finalinde

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Ekim Çarşamba günü FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonu olurken, Beşiktaş tarihindeki ilk Süper Kupa finaline çıkacak.

02.09.2024 20:49
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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, 2 Ekim Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak Süper Kupa finali, saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalini oynamaya hak kazanmıştı. Kadınlar EuroCup şampiyonu İngiliz ekibi London Lions, organizasyondan çekilme kararı almıştı.

2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa için parkeye çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa Finalinde - Son Dakika

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