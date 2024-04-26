Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 359. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 359. kez karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig\'de 359. kez karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapacakları maçla birlikte Türk futbol tarihinde 359. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet ve gol sayısı üstünlüğü bulunuyor. Son 10 derbinin 5'i beraberlikle sonuçlandı.

26.04.2024 11:13
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın yapacakları maçla 359. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, Türk futbol tarihinde bugüne dek 358 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 134, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 497 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 456 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe 48-42 üstün

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 136. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 135 derbide sarı-lacivertliler 48, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda her iki takım da 156'şar gol kaydetti.

Son 10 derbinin 5'inde kazanan çıkmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 2'sini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 359. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika

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