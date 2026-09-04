Fenerbahçe ile Beşiktaş tarihi rekabette 365. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş tarihi rekabette 365. kez karşı karşıya geliyor

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği derbide sarı-lacivertlilerin 3 eksikle sahaya çıkması dikkat çekiyor. Tarihi rekabette Fenerbahçe'nin 137 galibiyeti bulunurken, teknik direktör İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a mağlubiyeti yok.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasına Beşiktaş'ı konuk edecek.

Yarın Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Taşkınsoy üstlenecek.

REKABETTE 365'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihi rekabette 365'inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler, 137 galibiyet aldı. Beşiktaş, 130 maçta galip gelirken 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 504 gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılar 463 gol buldu.

İSMAİL KARTAL, BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyeti bulunmuyor. Tecrübeli teknik adam, 5 maçta 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İsmail Kartal'ın öğrencileri 9 gol atarken kalelerinde 3 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. Cezası devam eden Mert Hakan Yandaş da bu maçta görev yapamayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş tarihi rekabette 365. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika

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