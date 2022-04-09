Fenerbahçe ile Galatasaray 395. randevuda - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Galatasaray 395. randevuda

09.04.2022 10:23
Fenerbahçe ile Galatasaray 395. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 395. kez rakip olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 395. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 147'ye 125 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 32. haftasında 113 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Fenerbahçe, 395. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 147 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 538 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

Ligde 130. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 129 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 51 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta 6 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 3'ü eşitlikle tamamlanırken, iki takımda da 1'er kez kazandı.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı. - İSTANBUL

Fenerbahçe ile Galatasaray 395. randevuda

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Galatasaray 395. randevuda - Son Dakika


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