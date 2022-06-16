Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek - Son Dakika
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Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek

16.06.2022 10:03

Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edilen Brezilyalı kanat oyuncusu Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarıldı. 31 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu, transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan ve imza aşamasına gelinen Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique, dün oynadığı maçta sakatlandı. Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho'ya bıraktı.

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Sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Henrique'nin kulübü Flamengo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti.

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Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek - Son Dakika
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