Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak

01.04.2022 12:27
Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 52. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a 26. kez konuk olacak.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 25 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Kayserispor ise 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 39 gol kaydetti, Kayserispor ise 22 kez ağları sarstı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Kayserispor'un milli futbolcuları döndü Kayserispor'un milli futbolcuları döndü

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement