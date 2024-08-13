Fenerbahçe ile Lille Arasında Golsüz İlk Yarı

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- UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 - Lille: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ taraftan Tadic'in ortasında kale önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

25. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Mert Hakan pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Chevalier meşin yuvarlağı kornere çeldi. Pozisyonun devamında kullanılan ikinci kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Mert Hakan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden şutunda kaleci meşin yuvarlağı bir kez daha kornere gönderdi.

32. dakikada sağ taraftan Tadic'in çevirdiği topa penaltı noktasından Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Tadic, pasını arka direkteki Saint-Maximin'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.