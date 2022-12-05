Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de takımın en az kazananlarından biri olan Altay Bayındır, yuvadan uçabilir.
Ajansspor'da yer alan habere göre, 2019-2020 sezonunda Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya bedelle katılan Altay Bayındır, kısa sürede sarı-lacivertlilerin 1. kalecisi durumuna geldi. Sözleşmesinin sonuna gelen Bayındır'a Inter'in talip olması sonrası, sarı-lacivertli camiayı meraklı bir bekleyiş aldı.
Fenerbahçe'nin şu an 4.5 milyon lira kazanan Altay Bayındır'a, yıllık 18 milyon liralık bir teklif yapacağı ifade ediliyor. Sezon içinde zaman zaman performansıyla tribünlerin tepkisini çeken Bayındır'ın vereceği karar imzaların atılmasında belirleyici olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de beklenmedik transfer ihtimali! Dünya devi talip olunca tüm kozlar Altay Bayındır'ın eline geçti - Son Dakika