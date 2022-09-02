Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı

Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Geçen sezon Altay'ın yokluğunda 19 maçta Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer, kalesinde 20 gol görmüştü. Sezon sonu karşılıklı kulüple karşılıklı anlaşarak sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmayan genç eldivenin yeni takımı belli oldu.

"BURADAKİ PROJEYE İNANIYORUM"

Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekibi Portimonense ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Berke Özer, Portimonense'den Porto'ya transfer olan kaleci Samuel Portugal hakkında da konuşurken, "Samuel, bizim için iyi bir örnek. Bize kalecilerin kariyerlerinde büyük adımlar atabileceğini gösteriyor. Ben buradaki projeye inanıyorum ve bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.