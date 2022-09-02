Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı

02.09.2022 21:44

Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyen Berke Özer, Portimonense'ye transfer oldu. Başarılı eldiven Portekiz ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Altay'ın yokluğunda 19 maçta Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer, kalesinde 20 gol görmüştü. Sezon sonu karşılıklı kulüple karşılıklı anlaşarak sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmayan genç eldivenin yeni takımı belli oldu.

"BURADAKİ PROJEYE İNANIYORUM"

Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekibi Portimonense ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Berke Özer, Portimonense'den Porto'ya transfer olan kaleci Samuel Portugal hakkında da konuşurken, "Samuel, bizim için iyi bir örnek. Bize kalecilerin kariyerlerinde büyük adımlar atabileceğini gösteriyor. Ben buradaki projeye inanıyorum ve bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Berke Özer, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika


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