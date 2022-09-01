Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek

01.09.2022 15:38
Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Ali Palabıyık atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 21.45'de başlayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek - Son Dakika
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