Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi

Son Güncelleme: 15.08.2023 13:11

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor. Sarı-lacivertliler ile Yunan ekibi anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli ön liberonun Yunan ekibine imza atması an meselesi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor. Sarı-lacivertliler ile Yunan ekibi anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli ön liberonun Yunan ekibine imza atması an meselesi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Panathinaikos, Willian Arao transferi için anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Yunan ekibinin formasını giyecek.

45 MAÇA ÇIKTI

Jorge Jesus döneminde transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist katkısı sağlarken. 5 kez de sarı kart gördü.

Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi
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Willian Arao, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi - Son Dakika
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