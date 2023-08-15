Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor. Sarı-lacivertliler ile Yunan ekibi anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli ön liberonun Yunan ekibine imza atması an meselesi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Panathinaikos, Willian Arao transferi için anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Yunan ekibinin formasını giyecek.
Jorge Jesus döneminde transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist katkısı sağlarken. 5 kez de sarı kart gördü.
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