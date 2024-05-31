Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Kartal'a teşekkür ederek, onun Fenerbahçe'ye olan aidiyetine ve mücadelesine minnettar olduklarını belirtti.

31.05.2024 18:23
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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'a teşekkür ederek, "Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız.Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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