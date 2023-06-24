Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi

Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi

24.06.2023 14:23

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra İsmail Kartal ve Abdullah Avcı arasında yeni teknik direktör arayışına girdi. Başkan Ali Koç, Türk bir hoca ile çalışacaklarını açıkladı ve camiayı ve ruhunu bilen bir Türk teknik adamla çalışacaklarını belirtti. Yeni teknik direktörün kim olacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Porekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Abdullah Avcı adaylar arasında. Başkan Ali Koç, Türk bir hoca ile çalışacaklarını açıkladı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Sarı-lacivetlilerin yola ya İsmail Kartal ile ya da Abdullah Avcı ile devam edeceği iddia ediliyor. Resmi açıklamaönümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

"TÜRK HOCAYLA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali kongrede "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Camiayı ve ruhunu bilen 2 Türk hoca çıkıyor. Camiayı bilen bir Türk teknik adamla çalışacağız" ifadelerini kullanınca gözler Türk hocalara çevrildi.

KISA SÜREDE BELLİ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin, yeni hocasını önümüzdeki hafta içerisinde açıklaması ve transfer listesini de ona göre şekillendirmesi bekleniyor.

YORUMLAR (1)
  • Sakin Su: Avcı Fenerbahçe ruhundan ne anlar geçin onu.Geriye İsmail Kartal kaldı. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Abdullah Avcı, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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